Nass-/Trockensauger NT 70/3 Me Tc | Kärcher

Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu 3 Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher Qualität zum günstigen Preis.

Integrierte Zubehöraufbewahrung In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert. Ergonomischer Schubbügel Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden. Kippfahrgestell Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt. Ergonomisch geformter Handgriff Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.