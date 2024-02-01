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    Kehrsaugmaschine KM 100/100 R Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with a black seat, steering wheel, and yellow brush, designed for cleaning large areas.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/100 R Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.280-112.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Tiefentleerung
    • 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 2 × 50 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts
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