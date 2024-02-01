Kehrsaugmaschine KM 100/100 R Bp Pack | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.280-112.0
Fahrantrieb
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / kW)
24 / 2.1
Antriebsart
Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)
6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
7800
Arbeitsbreite (mm)
700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1300
Batteriekapazität (Ah)
240
Batteriespannung (V)
24
Batterielaufzeit (h)
2.5
Kehrgutbehälter (l)
100
Steigfähigkeit (%)
15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
6
Filterfläche (m²)
6
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
540
Gewicht, betriebsbereit (kg)
300
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2006 x 1005 x 1343
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete