Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and yellow, on wheels.

    Hochdruckreiniger

    HD 9/20-4 MX Plus

    Artikelnummer: 1.524-927.0