Reinigungsaufgaben von Kommunen

Neben Standardjobs sind Sonderaufgaben zu erledigen, die sich mit der gängigen Ausrüstung nicht bewältigen lassen. Um dabei zeitsparend das gewünschte Ergebnis zu erreichen, sollten jeweils passende Lösungen eingesetzt werden. Um beispielsweise dem stetig sprießenden Unkraut Herr zu werden, stehen mittlerweile vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, von Heißwasser und Dampf über mechanische Bürsten bis hin zu Strom. Photovoltaikanlagen wiederum lassen sich mit Reinigungssystemen von Schmutz befreien, die Hochdruckreiniger, Scheibenbürsten und Teleskoplanzen kombinieren. Auch gibt es Anbaugeräte für Geräteträger mit Bürstenausleger und Teleskopwaschbürste.

Andere Anwendungsgebiete benötigen größere Anpassungen. So gibt es beispielsweise einen eigenen Spezialaufbau für Geräteträger, um Sinkkästen zu reinigen, Raupenfahrwerke für den Einsatz in Wintersportgebieten oder ein Schienenführungssystem, wenn im schienennahen Bereich gemäht oder Unkraut entfernt werden soll.