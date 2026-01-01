Reinigungsaufgaben von Kommunen

Flexibel unterwegs für vielfältige Reinigungsarbeiten
Straßenreinigung, Grünpflege, Winterdienst – die Liste der Tätigkeiten, die Kommunen über das Jahr hinweg im Außenbereich zu erledigen haben, ist lang. Ziele sind dabei ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie Sicherheit im Straßenverkehr. In vielen Fällen macht die Investition in multifunktionale Geräteträger oder Kehrmaschinen Sinn, die sich für die verschiedenen Einsatzzwecke möglichst einfach umrüsten lassen. Dies gilt sowohl für den Fall, dass die Aufgaben selbst übernommen werden, als auch für die Vergabe von Wartungs- und Reinigungsverträgen an externe Dienstleister.