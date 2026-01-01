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Der autonome Staubsaugroboter KIRA CV 50 entlastet Reinigungsteams, indem er das zeitintensive Staubsaugen übernimmt, während die Fachkräfte sich parallel um komplexere Aufgaben kümmern.
Geringe Unterfahrhöhe (32 cm) erlaubt Saugen unter Mobiliar wie unter Tischen.
Dank kompakter Bauweise auch zum Einsatz in engeren Umgebungen geeignet. Auch an Engstellen agiert der Roboter souverän, was eine Wendung auf der Stelle ermöglicht.
Volle Transparenz dank KIRA Robots App mit Flottenmanagement, Livestatus, detailliertem Reinigungsbericht und vielem mehr.
Einfache Erstellung und Bearbeitung von Reinigungskarten und Zeitplänen. Perfekt vernetzt dank integrierter Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung.
Wechselakkus ermöglichen pausenloses Reinigen, ohne Ladezeiten abzuwarten.
Ortsunabhängige Anwendung, zum Beispiel auf mehreren Stockwerken. Kärcher empfiehlt die Nutzung von 2 Wechselakkus für eine längere Laufzeit. Betrieb ist auch mit lediglich 1 Akku möglich.
Folgende Vorteile machen die KIRA CV 50 zum idealen Staubsaugroboter:
Ein autonomer Saugroboter erleichtert die gewerbliche Reinigung und entlastet Reinigungskräfte von zeitaufwändigen und monotonen Aufgaben.
Durch die automatische Reinigungsfunktion kann das Personal seine Zeit effizienter nutzen und sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren.
Dies führt zu einer Steigerung der Produktivität und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Reinigungskräfte.
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