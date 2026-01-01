Kira CV 50

Ein autonomer Saugroboter erleichtert die gewerbliche Reinigung und entlastet Reinigungskräfte von zeitaufwändigen und monotonen Aufgaben.

Durch die automatische Reinigungsfunktion kann das Personal seine Zeit effizienter nutzen und sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren.

Dies führt zu einer Steigerung der Produktivität und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Reinigungskräfte.