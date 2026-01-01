Ersatzteile
Sie suchen nach einem Ersatzteil für Ihr Kärcher Gerät?
Mit der Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler in Ihrer Nähe.
Durch unsere hohe Fertigungstiefe stammen unsere Ersatzteile zum größten Teil aus eigener Produktion. Das garantiert Ihnen kompromisslose Kärcher-Qualität und sichert die maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine.
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Bestellen Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
Über unseren Reparaturservice „myKärcher“ haben Sie die Möglichkeit einfach und bequem Ihre Reparatur zu beauftragen.
Sie möchten Ihr Professional-Gerät reparieren lassen? Über unsere Servicepartnersuche finden Sie schnell einen Partner in Ihrer Nähe.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Unsere Maschinen sind das beste Beispiel dafür. Was eine Kärcher ausmacht, erleben Sie immer wieder, wenn Sie Ihre einsetzen: von der Handhabung über die Reinigungsleistung bis zur Zuverlässigkeit. Und damit das so bleibt, sollten Sie das perfekte Zusammenspiel aller Teile erhalten. Durch Kärcher Originalersatzteile. Denn eine Kette ist auch immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Wir gehen genauso wie Sie davon aus, dass eine Kärcher Maschine sehr lange lebt. Entsprechend sehen wir für unsere Originalersatzteile eine sehr lange Bevorratungsdauer vor. Viel länger, als es das Gesetz verlangt. Dadurch haben Sie für viele Jahre die Gewissheit, dass ein benötigtes Ersatzteil auch verfügbar ist. Und das schnell und unkompliziert. Das garantiert unsere leistungsfähige Logistik: Aus unserem Hauptlager in Deutschland mit regionalen Zentren und Infrastruktur auf allen Hauptkontinenten ist jedes Ersatzteil in kürzestmöglicher Zeit bei Ihnen.
Wie oft verzweifeln Monteure, wenn Ersatzteile nicht passen? Kärcher Originalersatzteile sind immer garantiert maßhaltig, passgenau und problemlos zu montieren. Genauso wichtig ist, dass wir Verschleißteile schon in der Konstruktion reparaturfreundlich auslegen. Ein typisches Beispiel sind Hülsen und Überströmer von Hochdruckreinigern, die Sie bei Verschleiß einzeln austauschen können – und nicht gleich den kompletten Zylinderkopf. So passen nicht nur unsere Originalersatzteile perfekt, sondern auch Ihre Reparaturkosten.
Wie wirtschaftlich eine Maschine arbeitet, hängt technisch von ihrer Konstruktion und Präzision ab, im täglichen Betrieb aber vor allem von ihrer Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Nichts ist wirtschaftlicher als eine Maschine, deren volle Leistungsfähigkeit Sie ohne unvorhergesehene Unterbrechungen nutzen können. Denken Sie jetzt vor allem an die Vermeidung von Komplikationen wie Störungen, Ausfälle oder Leistungseinbußen. Kärcher Originalersatzteile garantieren Ihnen optimale Wirkungsgrade durch Präzision, zum Beispiel bei Windungsabständen von Heizschlangen, und die nachhaltige Erfüllung von Umweltnormen im Betrieb. Auch ein Sauger, der aufgrund mangelhafter Filter seine Staubklasse nicht erfüllt, kann große Probleme verursachen.