Ihre Kärcher bleibt eine Kärcher

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Unsere Maschinen sind das beste Beispiel dafür. Was eine Kärcher ausmacht, erleben Sie immer wieder, wenn Sie Ihre einsetzen: von der Handhabung über die Reinigungsleistung bis zur Zuverlässigkeit. Und damit das so bleibt, sollten Sie das perfekte Zusammenspiel aller Teile erhalten. Durch Kärcher Originalersatzteile. Denn eine Kette ist auch immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

Kärcher Verfügbarkeit für lange Zeit

Wir gehen genauso wie Sie davon aus, dass eine Kärcher Maschine sehr lange lebt. Entsprechend sehen wir für unsere Originalersatzteile eine sehr lange Bevorratungsdauer vor. Viel länger, als es das Gesetz verlangt. Dadurch haben Sie für viele Jahre die Gewissheit, dass ein benötigtes Ersatzteil auch verfügbar ist. Und das schnell und unkompliziert. Das garantiert unsere leistungsfähige Logistik: Aus unserem Hauptlager in Deutschland mit regionalen Zentren und Infrastruktur auf allen Hauptkontinenten ist jedes Ersatzteil in kürzestmöglicher Zeit bei Ihnen.