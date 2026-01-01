Hier finden Sie eine Liste unserer Kärcher Handelspartner mit Kundendienstvertrag.
Ihr persönlicher Ansprechpartner kümmert sich direkt vor Ort um Verkauf, Zubehör, Ersatzteilbeschaffung und Wartung sowie um anwendungstechnische Beratung.
Schnell den richtigen Ansprechpartner finden.
Ihr persönlicher Ansprechpartner kümmert sich direkt vor Ort um Verkauf, Zubehör, Ersatzteilbeschaffung und Wartung sowie um anwendungstechnische Beratung.
Händler:
Adresse:
Kontaktdaten:
KÄRCHER CENTER EISELE
Eibergstraße 36330 Kufstein
Tel.: 05372/632 140
KÄRCHER CENTER KAPPEL
Mariasdorf 1317433 Mariasdorf
Tel.: 03353/7878 0
KÄRCHER CENTER MÜLLER
Gewerbepark 166460 Imst
Tel.: 05412/64031
KÄRCHER CENTER ZWICKLE
Achstraße 14A6922 Wolfurt
Tel.: 05574/74949
KÄRCHER CENTER SVETNIK
Völkermarkter Str. 879020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/32270
SCHEDL ENERGIE und TECHNIK GmbH
Südbahnstraße 39900 Lienz
Tel.: 04852/62669
Händler:
Adresse:
Kontaktdaten:
GLOBI Shpk
Rr. Dritan Hoxha, nr. 61,
Tel.: 00355/682 062 151
Händler:
Adresse:
Kontaktdaten:
KAMER COMMERCE d.o.o.
Ahmeda Rizve 2
Tel.: 00387/334 240 97
M & K LEVENTIC
Dubrava 290
Tel.: 00387/396 725 41
MANKO velemotor d.o.o.
Ulica Trešnje 62
Tel. Prodaja: +387 33 761 855
MK NOVA
Branka Popovica 252
Tel.: 00387/51 378-270