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    Serviceadressen für Privat- und Gewerbekunden | Kärcher

    Serviceadressen

    Schnell den richtigen Ansprechpartner finden.

    Ein Techniker des Unternehmens Kärcher befüllt eine professionelle Reinigungsmaschine in einer Werkstatt mit originalen Betriebsstoffen, um eine fachgerechte Wartung durchzuführen.

    Hier finden Sie eine Liste unserer Kärcher Handelspartner mit Kundendienstvertrag.

    Ihr persönlicher Ansprechpartner kümmert sich direkt vor Ort um Verkauf, Zubehör, Ersatzteilbeschaffung und Wartung sowie um anwendungstechnische Beratung.

    Händler:

    Adresse:

    Kontaktdaten:

    KÄRCHER CENTER EISELE

    Eibergstraße 36330 Kufstein

    Tel.: 05372/632 140
    Fax: 05372/632 149
    E-Mail: office(at)eisele.at

    KÄRCHER CENTER KAPPEL

    Mariasdorf 1317433 Mariasdorf

    Tel.: 03353/7878 0
    Fax: 03353/7878 16
    E-Mail: man(at)kappel.at

    KÄRCHER CENTER MÜLLER

    Gewerbepark 166460 Imst

    Tel.: 05412/64031
    Fax: 05412/64031 9
    E-Mail: office(at)kaercher-center-mueller.at

    KÄRCHER CENTER ZWICKLE

    Achstraße 14A6922 Wolfurt

    Tel.: 05574/74949
    Fax: 05574/74949 8
    E-Mail: info(at)zwickle.at

    KÄRCHER CENTER SVETNIK

    Völkermarkter Str. 879020 Klagenfurt am Wörthersee

    Tel.: 0463/32270
    E-Mail: office@svetnik.at

    SCHEDL ENERGIE und TECHNIK GmbH

    Südbahnstraße 39900 Lienz

    Tel.: 04852/62669
    Fax: 04852/62669 14
    E-Mail: verkauf(at)schedl.at

    Albanien

    Händler:

    Adresse:

    Kontaktdaten:

    GLOBI Shpk

    Rr. Dritan Hoxha, nr. 61,
    Laprake, Tirana

    Tel.: 00355/682 062 151
    Fax: 00355/425 9501
    E-Mail: infoglobi.al(at)gmail.com

    Bosnien-Herzegowina

    Händler:

    Adresse:

    Kontaktdaten:

    KAMER COMMERCE d.o.o.

    Ahmeda Rizve 2
    71230 Vogosca

    Tel.: 00387/334 240 97
    Tel.: 00387/334 242 00
    Fax: 00387/334 240 95
    Servis: 00387/334 240 96
    Servis GSM: 00387/614 874 22
    E-Mail: karcher(at)kamer.ba

    M & K LEVENTIC

    Dubrava 290
    88344 Drinovci

    Tel.: 00387/396 725 41
    Fax: 00387/396 725 40
    E-Mail: mk-leventic(at)tel.net.ba

    MANKO velemotor d.o.o.

    Ulica Trešnje 62
    71210 Ilidža, Sarajevo Bosna i Hercegovina

    Tel. Prodaja: +387 33 761 855
    Tel. Servis: +387 33 628 149
    Fax: +387 33 761 856
    E-Mail: upit@manko.ba
    lnternet: www.manko.ba

    MK NOVA

    Branka Popovica 252
    78000 Banja Luka

    Tel.: 00387/51 378-270
    Fax: 00387/51 378-271
    E-Mail: mknova.bl(at)gmail.com