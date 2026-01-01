Kärcher Care
5 Jahre auf der sicheren Seite. Innerhalb der ersten 2 Jahre nach Kauf ist Ihr Gerät durch die Kärcher Herstellergarantie gesichert. Durch Kärcher Care verlängern Sie Ihre Garantie um weitere 3 Jahre auf insgesamt 5 Jahre.
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Verlängern Sie hier die Garantie für Ihre Bewässerungspumpe (BP) Garden und BP Home & Garden auf 5 Jahre!
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