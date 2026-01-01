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    Garantieverlängerung | Kärcher

    Garantieverlängerung

    Kärcher Care

    5 Jahre auf der sicheren Seite. Innerhalb der ersten 2 Jahre nach Kauf ist Ihr Gerät durch die Kärcher Herstellergarantie gesichert. Durch Kärcher Care verlängern Sie Ihre Garantie um weitere 3 Jahre auf insgesamt 5 Jahre.

    GRATIS Garantieverlängerung Pumpen

    Verlängern Sie hier die Garantie für Ihre Bewässerungspumpe (BP) Garden und BP Home & Garden auf 5 Jahre!

    FC Signature Line

    GRATIS Garantieverlängerung für Signature Line-Produkte

    Verlängern Sie hier die Garantie für Ihre Signature Line-Produkt auf 3 Jahre!

    Ein Mann in einem grünen T-Shirt reinigt mit einem gelben Kärcher Hochdruckreiniger eine Außenfläche. Das Bild bewirbt die Option, die Herstellergarantie für Kärcher Hochdruckreiniger kostenlos auf insgesamt 5 Jahre zu verlängern.

    GRATIS Garantieverlängerung für Ihren Hochdruckreiniger

    Verlängern Sie hier die Garantie für Ihren Kärcher Hochdruckreiniger auf 5 Jahre!

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    GRATIS Garantieverlängerung Go!Further

    Kaufen Sie im Aktionszeitraum vom 01.01. - 31.12.2026 ein Aktionsprodukt und sichern Sie sich eine verlängerte Garantielaufzeit von 24 Monaten durch die Online-Registrierung.

    Kärcher Go!Further Geräte-Garantie

    GRATIS Garantieverlängerung Bewässerung

    Verlängern Sie hier GRATIS die Garantie für Ihre Home & Garden Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchträger und Schlauchhalter auf 5 Jahre!