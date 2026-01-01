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    Kärcher Care | Kärcher

    Kärcher Care

    Kärcher Garantieverlängerung für Home & Garden Produkte. Mit Kärcher Care sichern Sie sich 5 Jahre Garantie für ihr Kärcher Gerät.

    Ein gelb-schwarzer Kärcher Hochdruckreiniger steht einsatzbereit auf einer gepflasterten Auffahrt vor einem grauen Garagentor. Auf der linken Seite prangt in großen, weißen Buchstaben der Slogan „BRING BACK THE WOW.“

    Was bietet Ihnen Kärcher Care?

    5 Jahre auf der sicheren Seite. Innerhalb der ersten 2 Jahre nach Kauf ist Ihr Gerät durch die Kärcher Herstellergarantie gesichert. Durch Kärcher Care verlängern Sie Ihre Garantie um weitere 3 Jahre auf insgesamt 5 Jahre. Ausgenommen davon sind Zubehörteile die nicht als Standard beim Gerät enthalten sind, also zusätzlich gekauft werden.

    Eine Frau in einem pinken T-Shirt nutzt einen Kärcher Dampfreiniger, um ein schwarzes Glaskeramik-Kochfeld in einer modernen Küche zu reinigen.

    Die Vorteile im Überblick:

    • Unkompliziert und garantiert gut

      Kostenlose Reparatur bei Schäden durch Material-, Konstruktions- sowie Produktionsfehler. Reparatur oder Austausch in Kärcher Qualität – Neugerät bei Totalausfall! 

    • Keine versteckten Kosten

      Günstiger Festpreis – einmalig ab 24,99 Euro! Alle Leistungen beim Kärcher Reparaturservice ohne Selbstbeteiligung.

    • Einfache Schadensabwicklung

    Einfach ins nächste Kärcher-geführte Kärcher Center bringen.

    INDIVIDUELLER SCHUTZ – SCHON AB EINMALIG 24,99 EURO.

     

    Wann und wie können Sie Kärcher Care abschließen?

    Kärcher Care können Sie nur direkt mit dem Kauf Ihres neuen Home & Garden Produkts abschließen. Einfach und schnell in den Kärcher-geführten Kärcher Centern. Kärcher Care umfasst ausschließlich privat genutzte Geräte des Home & Garden Programms.

     

    Wie gehen Sie bei einem Schadensfall vor?

    Bringen oder schicken Sie ihr Kärcher Gerät in ihr nächstes Kärcher-geführtes Kärcher Center (die Rechnung – Original oder Kopie – bitte beilegen).

    In einem hellen, modern eingerichteten Wohn- und Essbereich beseitigt eine Frau mit einem weißen Kärcher Hartbodenreiniger eine Verschüttung von Milch und Beeren auf einem dunklen Fliesenboden.

    Preisübersicht Kärcher Care

    Preisgruppe Kärcher Care

    UVP inkl. MwSt. Ihres Gerätes

    Kärcher Care Einmalbetrag inkl. MwSt.

    1

    100,00 - 149,99 €

    34,99 €

    2

    150,00 - 199,99 €

    39,99 €

    3

    200,00 - 249,99 €

    44,99 €

    4

    250,00 - 299,99 €

    49,99 €

    5

    300,00 - 399,99 €

    59,99 €

    6

    400,00 - 499,99 €

    64,99 €

    7

    500,00 - 649,99 €

    69,99 €

    8

    650,00 - 899,99 €

    79,99 €

    Die Vertragsbedingungen der Kärcher Care Garantie-Verlängerung können Sie hier nachlesen:

    Zu den Vertragsbedingungen
    Außenansicht des Kärcher Centers Wiener Neudorf der Alfred Kärcher GmbH.

    Kärcher Center

    Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kärcher Center in Österreich.

    Eine Person hält ein Tablet in den Händen, auf dem die Benutzeroberfläche der digitalen Produktkataloge des Unternehmens Kärcher für das Programm 2020 zu sehen ist.

    Onlineshop

    Erwerben Sie das komplette Markensortiment direkt vom Hersteller. Kostenloser Versand ab 70 €. Bequeme Bezahlung via Kreditkarte, PayPal und Nachnahme.