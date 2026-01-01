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Kärcher Garantieverlängerung für Home & Garden Produkte. Mit Kärcher Care sichern Sie sich 5 Jahre Garantie für ihr Kärcher Gerät.
5 Jahre auf der sicheren Seite. Innerhalb der ersten 2 Jahre nach Kauf ist Ihr Gerät durch die Kärcher Herstellergarantie gesichert. Durch Kärcher Care verlängern Sie Ihre Garantie um weitere 3 Jahre auf insgesamt 5 Jahre. Ausgenommen davon sind Zubehörteile die nicht als Standard beim Gerät enthalten sind, also zusätzlich gekauft werden.
Kostenlose Reparatur bei Schäden durch Material-, Konstruktions- sowie Produktionsfehler. Reparatur oder Austausch in Kärcher Qualität – Neugerät bei Totalausfall!
Günstiger Festpreis – einmalig ab 24,99 Euro! Alle Leistungen beim Kärcher Reparaturservice ohne Selbstbeteiligung.
Einfach ins nächste Kärcher-geführte Kärcher Center bringen.
Kärcher Care können Sie nur direkt mit dem Kauf Ihres neuen Home & Garden Produkts abschließen. Einfach und schnell in den Kärcher-geführten Kärcher Centern. Kärcher Care umfasst ausschließlich privat genutzte Geräte des Home & Garden Programms.
Bringen oder schicken Sie ihr Kärcher Gerät in ihr nächstes Kärcher-geführtes Kärcher Center (die Rechnung – Original oder Kopie – bitte beilegen).
Preisgruppe Kärcher Care
UVP inkl. MwSt. Ihres Gerätes
Kärcher Care Einmalbetrag inkl. MwSt.
1
100,00 - 149,99 €
34,99 €
2
150,00 - 199,99 €
39,99 €
3
200,00 - 249,99 €
44,99 €
4
250,00 - 299,99 €
49,99 €
5
300,00 - 399,99 €
59,99 €
6
400,00 - 499,99 €
64,99 €
7
500,00 - 649,99 €
69,99 €
8
650,00 - 899,99 €
79,99 €
Die Vertragsbedingungen der Kärcher Care Garantie-Verlängerung können Sie hier nachlesen:
Erwerben Sie das komplette Markensortiment direkt vom Hersteller. Kostenloser Versand ab 70 €. Bequeme Bezahlung via Kreditkarte, PayPal und Nachnahme.