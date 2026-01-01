Wann und wie können Sie Kärcher Care abschließen?

Kärcher Care können Sie nur direkt mit dem Kauf Ihres neuen Home & Garden Produkts abschließen. Einfach und schnell in den Kärcher-geführten Kärcher Centern. Kärcher Care umfasst ausschließlich privat genutzte Geräte des Home & Garden Programms.

Wie gehen Sie bei einem Schadensfall vor?

Bringen oder schicken Sie ihr Kärcher Gerät in ihr nächstes Kärcher-geführtes Kärcher Center (die Rechnung – Original oder Kopie – bitte beilegen).



