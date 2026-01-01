Garantieverlängerung Bewässerung

Die Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für die Bewässerungsprodukte Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchträger und Schlauchhalter möglich.*

Bitte beachten Sie, dass nur die im Formular aufgeführten Produkte für die Inanspruchnahme möglich sind.

Wir werden Ihnen den Garantienachweis (E-Mail) an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zusenden, bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam Ordner. Bitte bewahren Sie den Garantienachweis gut auf oder drucken Sie ihn aus, damit Sie im Garantiefall darauf zurückgreifen können.

Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn diese innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum ausgefüllt wurde. Die Garantieverlängerung kann nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt werden kann.