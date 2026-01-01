Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Garantieverlängerung Bewässerung | Kärcher

    Garantieverlängerung Bewässerung

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie auf 5 Jahre verlängern.

    Ein kompakter, schwarzer Kärcher Schlauchwagen mit gelbem Schlauch steht auf einer grünen Rasenfläche.

    Garantieverlängerung

    Die Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für die Bewässerungsprodukte Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchträger und Schlauchhalter möglich.*

    Bitte beachten Sie, dass nur die im Formular aufgeführten Produkte für die Inanspruchnahme möglich sind.

    Wir werden Ihnen den Garantienachweis (E-Mail) an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zusenden, bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam Ordner. Bitte bewahren Sie den Garantienachweis gut auf oder drucken Sie ihn aus, damit Sie im Garantiefall darauf zurückgreifen können.

    Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn diese innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum ausgefüllt wurde. Die Garantieverlängerung kann nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt werden kann.

    eye catcher guarantee

    ¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren. Der Rabattcode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links, oder durch eine E-Mail an info.at@karcher.com.

    * Die Garantie gilt nur für Kärcher Bewässerungsprodukte, die privat und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern oder Mängeln, die beispielsweise durch unsachgemäße Verwendung auftreten. Die vollständigen Bedingungen finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Unsere eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (insbesondere Gewährleistung) unberührt.