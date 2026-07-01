Mit der Registrierung Ihres Signature Line-Produkts erhalten Sie automatisch 1 zusätzliches Jahr Garantie2 auf Ihr Gerät. Die Bestätigung der Garantieverlängerung erhalten Sie per E-Mail. Bitte bewahren Sie diese Registrierung mit Ihrer Rechnung zusammen auf und legen sie im Garantiefall vor. Die Registrierung ist ebenfalls über die Kärcher Home & Garden App möglich. Dafür einfach den QR-Code auf der Verpackung oder dem Welcome Letter scannen.



Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn Ihr Signature Line-Produkt innerhalb von 4 Wochen nach dem Erwerb registriert wird!