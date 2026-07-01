Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Garantieverlängerung Signature Line | Kärcher

    1 Jahr Garantieverlängerung für Signature Line-Produkte

    Ein Anwender reinigt eine Außenfläche mit einem gelben Kärcher Hochdruckreiniger. Ein grafisches Siegel weist auf die kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt 5 Jahre hin.

    Go for the Max

    Mit der Registrierung Ihres Signature Line-Produkts erhalten Sie automatisch 1 zusätzliches Jahr Garantie2 auf Ihr Gerät. Die Bestätigung der Garantieverlängerung erhalten Sie per E-Mail. Bitte bewahren Sie diese Registrierung mit Ihrer Rechnung zusammen auf und legen sie im Garantiefall vor. Die Registrierung ist ebenfalls über die Kärcher Home & Garden App möglich. Dafür einfach den QR-Code auf der Verpackung oder dem Welcome Letter scannen.

     
    Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn Ihr Signature Line-Produkt innerhalb von 4 Wochen nach dem Erwerb registriert wird!

    +1 year warranty

    ¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren. Der Rabattcode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links, oder durch eine E-Mail an info.at@karcher.com.

    2 Die Garantie gilt nur für Home und Garden Produkte, die privat und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern oder Mängeln, die beispielsweise durch unsachgemäße Verwendung auftreten. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie den vollständigen Garantiebedingungen. Unsere eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (insbesondere Gewährleistung) unberührt.