Registrieren Sie Ihr Gerät jetzt und profitieren Sie von unserer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre!2

Zur Registrierung benötigen wir die Teile- und Seriennummer Ihres Produkts, sowie das Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass nur Home & Garden Hochdruckreiniger-Produkte für eine Garantieverlängerung in Frage kommen.

So einfach geht's:

Füllen Sie das unten stehende Formular aus. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Bitte überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner. Bewahren Sie diese Registrierungsbestätigung zusammen mit Ihrer Rechnung auf und legen Sie sie im Garantiefall vor.

Berücksichtigen Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn das Formular innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum ausgefüllt wurde. Die Garantieverlängerung wird nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt.