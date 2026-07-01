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    Garantieverlängerung für Hochdruckreiniger | Kärcher

    Garantieverlängerung Hochdruckreiniger

    Jetzt registrieren und Ihre Garantie auf 5 Jahre verlängern.

    Ein Mann in einem grünen T-Shirt reinigt mit einem gelben Kärcher Hochdruckreiniger eine Außenfläche. Das Bild bewirbt die Option, die Herstellergarantie für Kärcher Hochdruckreiniger kostenlos auf insgesamt 5 Jahre zu verlängern.

    Sie haben vor weniger als 4 Wochen einen Kärcher Hochdruckreiniger gekauft?

    Registrieren Sie Ihr Gerät jetzt und profitieren Sie von unserer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre!2

    Zur Registrierung benötigen wir die Teile- und Seriennummer Ihres Produkts, sowie das Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass nur Home & Garden Hochdruckreiniger-Produkte für eine Garantieverlängerung in Frage kommen. 

    So einfach geht's:

    1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus.
    2. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Bitte überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner. Bewahren Sie diese Registrierungsbestätigung zusammen mit Ihrer Rechnung auf und legen Sie sie im Garantiefall vor.

    Berücksichtigen Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn das Formular innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum ausgefüllt wurde. Die Garantieverlängerung wird nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt.

    Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. 

    ¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren. Der Rabattcode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links, oder durch eine E-Mail an info.at@karcher.com.

    2 Die Garantie gilt nur für Home und Garden Produkte, die privat und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern oder Mängeln, die beispielsweise durch unsachgemäße Verwendung auftreten. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie den vollständigen Garantiebedingungen. Unsere eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (insbesondere Gewährleistung) unberührt.