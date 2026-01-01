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    Garantieverlängerung für Pumpen | Kärcher

    Garantieverlängerung Pumpen

    Jetzt registrieren und Ihre Garantie auf 5 Jahre verlängern.

    Eine gelbe Kärcher Gartenpumpe steht auf einer grünen Rasenfläche neben einem Schachtdeckel. Die Pumpe ist über Schläuche mit einer Zisterne verbunden und versorgt einen Rasensprenger im Hintergrund, der gerade die Blumenbeete und Bäume bewässert.

    Garantieverlängerung

    Die Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für Pumpen der Reihen BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt und SP Flat möglich2. Bitte beachten Sie, dass nur Home & Garden Geräte für die Inanspruchnahme möglich sind.

    Wir werden Ihnen den Garantienachweis (PDF) an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zusenden, bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam Ordner. Bitte bewahren Sie den Garantienachweis gut auf, damit Sie im Garantiefall darauf zurückgreifen können.

    Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt werden kann.

    Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. 

    ¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren. Der Rabattcode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links, oder durch eine E-Mail an info.at@karcher.com.

    2 Die Garantie gilt nur für Home und Garden Produkte, die privat und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern oder Mängeln, die beispielsweise durch unsachgemäße Verwendung auftreten. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie den vollständigen Garantiebedingungen. Unsere eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (insbesondere Gewährleistung) unberührt.