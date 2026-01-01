Die Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für Pumpen der Reihen BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt und SP Flat möglich2. Bitte beachten Sie, dass nur Home & Garden Geräte für die Inanspruchnahme möglich sind.

Wir werden Ihnen den Garantienachweis (PDF) an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zusenden, bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam Ordner. Bitte bewahren Sie den Garantienachweis gut auf, damit Sie im Garantiefall darauf zurückgreifen können.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt werden kann.