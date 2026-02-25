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Ob als Grundstücksgrenze, Sichtschutz oder zur Zierde: Egal, wozu Hecken oder Büsche dienen, die besonders handlichen und leistungsstarken Akku-Heckenscheren von Kärcher bringen sie mühelos und messerscharf in Form.
Der um 180° drehbare Handgriff bei den Modellen HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert, dass Arme und Schultern ermüden, und sorgt dank der Griffelemente für ein ergonomisches Arbeiten mit sicherem Halt.
Die HGE 36-60 Battery Akku-Heckenschere besitzt eine 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung. Per Schalter kann je nach Astdicke zwischen maximaler Kraft und maximaler Geschwindigkeit gewählt und so die Schnittgeschwindigkeit manuell eingestellt werden.
Durch den Schnittgutkehrer werden abgeschnittene Äste und Zweige direkt auf den Boden befördert, anstatt in die Hecke zu fallen, wo sie – speziell beim horizontalen Schnitt – mühsam entfernt werden müssten (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery).
Die Messer unserer Akku-Heckenscheren sind diamantgeschliffen und sorgen für ein präzises Schnittergebnis.
Bei den Akku-Heckenscheren HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert der Führungsschutz Schäden an Gebäuden und am Messer. Dank der zusätzlich integrierten Aufhangöse lassen sich neben Beschädigungen an Gebäuden und am Messer auch Schäden an Böden vermeiden.
Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung der Akku-Heckenschere verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.
Die Sägefunktion der Modelle HGE 18-50 und HGE 36-60 ist besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Der 18 V bzw. 36 V Lithium-Ionen Akku, welcher wahlweise bei unseren Heckenscheren zum Einsatz kommt, besitzt ein integriertes LCD-Display, das Nutzern in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit und die Akkukapazität anzeigt.
Ermöglicht den Schnitt hoher Hecken. Praktischerweise lässt sich der Verlängerungseinsatz mit wenigen Handgriffen entfernen, sodass die Teleskop-Heckenschere platzsparend verstaut werden kann.
Die 4 Stufen im Bereich von 115° ermöglichen den Schnitt unterschiedlicher Konturen und gewährleisten gleichzeitig eine gute Arbeitshaltung in der jeweiligen Position. Das garantiert beim Schneiden der Heckenoberseite eine optimale Schnittführung.
Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke. Das spart Zeit und gewährleistet sicheres Arbeiten, da keine Schnittreste ins Gesicht fallen.
Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.
Die optimale Gewichtsverteilung verhindert das Ermüden der Arme bei langen Arbeiten.
Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 2-18 mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.
Spannung: 18 V
Schnittlänge: 45 cm
Zahnabstand: 18 mm
Leistung je Akkuladung: max. 170 m²*
Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V/2,0 Ah
Drehbarer Handgriff: nein
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
Schnittgutkehrer: nein
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Die akkubetriebene Heckenschere HGE 3-18: Der drehbare Handgriff und der Schnittgutkehrer garantieren einen komfortablen Heckenschnitt.
Spannung: 18 V
Schnittlänge: 50 cm
Zahnabstand: 22 mm
Leistung je Akkuladung: max. 190 m²*
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V/2,0 Ah
Drehbarer Handgriff: ja
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
Schnittgutkehrer: ja
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Heckenschnitt ohne Leiter? Mit der Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18 ist das kein Problem. Dank des abwinkelbaren Schneidkopfs kann der Heckenschnitt bequem vom Boden aus erfolgen.
Spannung: 18 V
Schnittlänge: 45 cm
Zahnabstand: 18 mm
Leistung je Akkuladung: max. 180 m²*
Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
Abwinkelbarer Schneidkopf: ja (6 Stufen), 125°
Schnittgutkehrer: ja
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Die HGE 36-60 Battery ist mit einem leistungsstarken 36 V Akku für eine komfortable und kabellose Schnittarbeit von großen Hecken geeignet. Zudem ist sie mit einem um 180°-drehbaren Handgriff, Schnittgutkehrer und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung ausgestattet.
Spannung: 36 V
Schnittlänge: 60 cm
Zahnabstand: 26 mm
Leistung je Akkuladung: max. 600 m*
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 36 V
Akku inklusive: 36 V/2,5 Ah
Drehbarer Handgriff: ja
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: ja
Schnittgutkehrer: ja
* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Die Akku-Heckenschere ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen beide Battery Power-Akkus kombiniert werden können.
Wer noch mehr Power bei der Hecken- und Strauchpflege benötigt, für den kommt die leistungsstarke Akku-Heckenschere in der 36 V Variante in Frage. Außerdem gibt es noch zahlreiche andere Kärcher Produkte, mit denen der 36 V Battery Power-Akku kombiniert werden kann.
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