Egal, wo sich das Laub im Herbst auftürmt: Der Akku-Laubbläser LBL 4 Battery räumt es kraftvoll und gründlich zur Seite. Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stoßen, überzeugt der elektrische Laubbläser dank der 2-stufigen Leistungsregulierung und mit maximalem Anwendungskomfort.
Spannung: 36 V
Luftgeschwindigkeit: max. 250 km/h
Luftdurchsatz: max. 330 m³/h
Leistung je Akkuladung*: max. 550 m²
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 2-stufig
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 36 V
Akku inklusive: 36 V / 2,5 Ah
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 2-stufig
* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.