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    Akku-Grasschere und Strauchschere | Kärcher | Kärcher

    Akku-Gras- und Strauchscheren

    Die Kärcher Akku-Gras- und Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.

    GSH grass cutting

    Anwendung und Vorteile

    Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.

    Application grass

    Grasscheren

    Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.

    GSH grass und bushes

    Strauchscheren

    Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.

    Diamantgeschliffene Messer

    Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen (bei GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus) sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.

    GSH Blade
    GSH telescopic handle

    Teleskopstiel

    Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.

    GSH Blade

    Führungsschutz und Aufhängeöse

    Zum platzsparenden Verstauen.

    ergonomic handle

    Ergonomisches Griffdesign

    Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.

    Display GSH

    Permanente Anzeige des Akkuzustands

    Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus).

    Vergleich

    GSH 18-20 Battery

    Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
    Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
    Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
    Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
    Max. Laufzeit je Akkuladung*: 100 min
    Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt*: 800 m
    Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt*: 1000 m
    Gewicht mit Grasmesser und Akku: 1,7 kg

    *mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

    GSH 2 Plus

    Wechselakkusystem: Akku fest verbaut
    Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
    Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
    Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
    Max. Laufzeit je Akkuladung: 50 min
    Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 400 m
    Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 500 m
    Gewicht mit Grasmesser und fest verbautem Akku: 0,6 kg

    Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    Die Akku-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

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