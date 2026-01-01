T 450 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 450 lassen sich große Flächen im Außenbereich effektiv, spritzfrei und im Vergleich zur Reinigung mit einem Strahlrohr ca. 50 % schneller reinigen. Grund dafür ist der Twin-jet Rotationsarm, der für einen großflächigen Schmutzabtrag sorgt. Die zusätzliche Powerdüse, die sich bei Bedarf bequem über eine Fußtaste aktivieren lässt, ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Überdies verfügt der T 450 über ein spezielles Schutzgitter, das die Reinigung von Japangärten und anderen Kiesflächen ermöglicht. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt lässt sich der Druck bedarfsgerecht anpassen. Dadurch können sowohl harte Flächen wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen wie Holz gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Und selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank praktischem Handgriff im Nu reinigen. Der Flächenreiniger T-Racer T 450 ist geeignet für Kärcher Home & Garden Hochdruckreiniger der Klassen K 4–K 7.

Zwei rotierende Flachstrahldüsen Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen. Spritzschutz Spritzfreie Reinigung. Integrierte zusätzliche Powerdüse Bequemes Umschalten von normalen T-Racer-Düsen auf die Powerdüse per Fußschalter. Spezielles Schutzgitter zur Reinigung von Kiesflächen Feinmaschiges Schutzgitter ermöglicht die Reinigung von Kiesflächen, z.B. in Japangärten. Höhenverstellung Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Bedarfsgerechte Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen dank regulierbarem Düsenabstand zum Objekt. Handgriff Bequeme Reinigung senkrechter Flächen. Hovercraft-Effekt Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.