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    T 450 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    T 450 Flächenreiniger T-Racer

    Artikelnummer: 2.643-214.0

    Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.