Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    eco!Booster 180 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner nozzle with transparent head and long black handle, isolated on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2025
    Reddot Design Award 2025

    eco!Booster 180

    Artikelnummer: 2.645-386.0

    Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.
    ²⁾
    Im Vergleich zur wahrgenommenen Lautstärke bei der Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls. Der genaue Wert kann je nach verwendetem Gerät variieren.