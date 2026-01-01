PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

Der PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen und Abziehlippe bietet ein Vielfaches der Reinigungsleistung eines normalen, manuellen Schrubbers. Der kraftvolle Schrubber entfernt hartnäckigen Schmutz dank Hochdruck zuverlässig und zeitsparend von verschiedensten Oberflächen. Besonders empfehlenswert ist der PS 40 Powerschrubber zur Reinigung von Treppen, Terrassen, Fassaden, Garagen, Balkonen, Mauern, Wegen und Einfahrten. Ideal auch für die Treppen- und Kantenreinigung. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Drei integrierte Hochdruckdüsen Entfernung von hartnäckigem Schmutz von verschiedensten Oberflächen. Integrierte Abziehlippe Schnelles Abziehen des restlichen Wassers. Kompakte Form Ideal für spritzfreie Ecken-und Kantenreinigung. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Entfernung von hartnäckigem Schmutz von verschiedensten Oberflächen. Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck Extra starke Reinigungsleistung im Vergleich zu einem normalen Schrubber.