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    PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

    Kärcher telescopic broom with yellow brush head and long silver handle, isolated on white background.

    PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber

    Artikelnummer: 2.643-245.0

    Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.