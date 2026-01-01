PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-245.0Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
744 x 303 x 759
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete