Holzreiniger 3-in-1 RM 612 | Kärcher

Artikelnummer : 6.295-757.0

Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.