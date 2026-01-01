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    Holzreiniger 3-in-1 RM 612 | Kärcher

    Kärcher Wood Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner on a wooden deck outdoors.

    Holzreiniger 3-in-1 RM 612

    Artikelnummer: 6.295-757.0

    Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.