Bürstenwalzen Steinflächen PCL 4 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.644-121.0Die ideale Ergänzung für die Terrassen- und Balkonreinigung: das 2-teilige Walzenset für den Terrassenreiniger PCL 4. Entfernt mühelos Grünbelag und Moos auf glatten Steinfliesen im Außenbereich.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 100 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete