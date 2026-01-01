Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design with bristles.

    PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber

    Artikelnummer: 2.644-212.0

    Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.