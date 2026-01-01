PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-123.0Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
744 x 293 x 769
Anwendungsgebiete