Die Applikation für den digitalen Katalog kann kostenlos unter dem Namen Kärcher Programme heruntergeladen werden. Auf das Programme können Sie überall und jederzeit zugreifen ohne schwere Druckwerke mitschleppen zu müssen. Weiter profitieren Sie von diversen Extras: zum Beispiel können Sie Kommentare hinzufügen, Favoriten hinterlegen, Exporte tätigen – und vieles mehr!