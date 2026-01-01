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    Produktkataloge - Downloaden und durchblättern | Kärcher

    PRODUKTKATALOGE – DAS GESAMTE KÄRCHER SORTIMENT

    Entdecken Sie das gesamte Kärcher Sortiment in unserem neuen digitalen Katalog und profitieren Sie von den aktuellsten Daten. Des Weiteren stehen Ihnen die spezifischen Kataloge von unseren Bereichen zur Verfügung.

    Tablet mit Abbildung von digitalem Katalog von Kärcher.

    Kärcher Preisliste 2025

    Hier finden Sie die aktuelle Preisliste für Endkunden:

    Dies ist das Titelblatt einer Kärcher Preisliste für das Jahr 2025. Hier ist eine Aufschlüsselung der Elemente auf dem Umschlag: Marke: Kärcher (prominent oben platziert). Produkte: Es sind zwei Reinigungsroboter abgebildet: Eine größere, graue, auton

    Preisliste 2025

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    Kärcher Programme - der digitale Katalog!

    Die Applikation für den digitalen Katalog kann kostenlos unter dem Namen Kärcher Programme heruntergeladen werden. Auf das Programme können Sie überall und jederzeit zugreifen ohne schwere Druckwerke mitschleppen zu müssen. Weiter profitieren Sie von diversen Extras: zum Beispiel können Sie Kommentare hinzufügen, Favoriten hinterlegen, Exporte tätigen – und vieles mehr!

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    Sales Guides als PDF zum Download

    Laden Sie unsere Sales Guides für diverse Bereiche direkt als PDF herunter. 

    Dieses Kärcher-Titelbild zeigt prominent den Schriftzug "REINIGUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT". Eine Person ist beim Hochdruckreinigen zu sehen, umgeben von aufgewirbeltem Wasser und starkem Gegenlicht. Im Vordergrund sind unscharfe gelbe Metallstrukturen erke

    Guide: Landwirtschaft

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    Dieses Kärcher-Titelbild zeigt eine Person in leuchtend gelber Arbeitskleidung und Schutzhelm, die mit einem Hochdruckreiniger schwere Baumaschinen reinigt. Die Szene spielt auf einer Baustelle mit erdigem Untergrund und Felsen im Hintergrund. Groß in wei

    Guide: Baugewerbe

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    Dieses Kärcher-Titelbild zeigt eine Person in hygienischer Arbeitskleidung, bestehend aus grünem Haarnetz, Bartschutz und weißem Kittel, bei der Arbeit in einer industriellen Umgebung. Die Person steht neben einem großen Gerät oder Behälter, aus dem Damp

    Guide: Lebensmittelindustrie

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    Dieses Kärcher-Titelbild zeigt eine Person, die in der Kabine eines Sport- oder Rennwagens mit einem Reinigungsgerät arbeitet. Die Person trägt Schutzbrille und Arbeitskleidung und konzentriert sich auf die Reinigung des Innenraums, wobei ein feiner Sprü

    Guide: Autohaus

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    Dieses Kärcher-Titelbild zeigt eine stilvolle und modern eingerichtete Hotellobby oder einen Empfangsbereich. Im Vordergrund sind bequeme Sofas und ein runder Couchtisch zu sehen. Im Hintergrund erkennt man einen Empfangstresen mit der Aufschrift "GUEST

    Guide: Hotellerie und Gastronomie

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    Produktkataloge als PDF zum Download

    Laden Sie unsere verfügbaren Produktkataloge für die unterschiedlichen Bereiche direkt als PDF herunter. 

    Industrielle Reinigungslösungen | Cover

    Broschüre: Industrielle Reinigungslösungen und -systeme

    Entdecken Sie jetzt unsere Industrie-Komplettlösungen!

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    Industriesauger | Cover

    Flyer: Industriesauger

    Industrielle Absauglösungen: alles auf einen Blick!

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    Industrie Folder

    Broschüre: Gesamtlösungen für die Industrie

    Alles für Industrie, Baugewerbe, Automotive, Transport und Ihr Büro.

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    Industrielle Absaugprofis 2022

    Flyer: IVM 40 und IVM 60/100

    Hygienisch arbeiten und wirtschaftlich reinigen in der Lebensmittelindustrie.

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    ACD

    Flyer: IVM 60/24-2 M ACD WS

    Benutzerfreundlicher, kompakter, sicherer Sauger mit großem Zubehörportfolio – Ihre perfekte Lösung.

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