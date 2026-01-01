Ansaugschlauch | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-871.0Der Ansaugschlauch für die mobile Reinigung wird an den Druckreiniger adaptiert und ermöglicht die Nutzung alternativer Wasserquellen wie Brunnen oder Wasserkanister.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
198 x 144 x 48
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1