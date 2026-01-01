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    Ansaugschlauch | Kärcher

    Kärcher suction hose with black connectors and clear tubing, coiled on a white background.

    Ansaugschlauch

    Artikelnummer: 2.643-871.0

    Der Ansaugschlauch für die mobile Reinigung wird an den Druckreiniger adaptiert und ermöglicht die Nutzung alternativer Wasserquellen wie Brunnen oder Wasserkanister.