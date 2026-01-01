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    Felgen reinigen leichtgemacht | Kärcher

    FELGEN REINIGEN LEICHTGEMACHT

    Auf den Felgen lagern sich mit der Zeit hartnäckige Verschmutzungen ab, etwa durch Straßenschmutz, Bremsstaub oder Streusalz. Damit Alufelgen ihren Glanz behalten und Stahlfelgen lange rostfrei bleiben, ist regelmäßig eine gründliche Felgenreinigung angebracht. Mit diesen Tipps geht's schnell und einfach.

    Kärcher Tipps: Felgen reinigen leichtgemacht

    Felgen reinigen: Schritt für Schritt

    Schöne Felgen werten jedes Auto optisch auf. Doch Nässe, Straßenschmutz, Bremsstaub und Streusalz setzen ihnen zu. Mit der Zeit können sich die Verschmutzungen regelrecht in die Felge einbrennen. Dann wird es immer schwieriger, Bremsstaub und Dreck vollständig zu entfernen. Eine regelmäßige, gründliche Reinigung ist daher ratsam. Besonders einfach ist es beim Wechsel von Sommer- auf Winterräder und umgekehrt. Denn dann können die Räder rundum geputzt und sauber eingelagert werden. Aber nicht nur nach dem Wechsel der Reifen, auch unterjährig brauchen sie eine regelmäßige Pflege.

    Und das braucht man für eine gründliche Reinigung und Pflege:

    • einen Hochdruckreiniger oder Mitteldruckreiniger, alternativ einen Eimer Wasser
    • einen Felgenreiniger
    • eine (Felgen-)Bürste
    • einen Schwamm
    • ein weiches Tuch, z. B. aus Mikrofaser oder Leder.

    Und so geht's:

    Kärcher Felgenreiniger wird auf schmutzige Alufelge gesprüht

    1. Felgenreiniger aufbringen

    Gegen hartnäckigen Schmutz wie Bremsstaub oder Streusalz punktuell Felgenreiniger auf die Alufelge oder Stahlfelge aufsprühen und einwirken lassen. Die Felge sollte bei der Anwendung trocken sein. So haftet der Reiniger am besten an der Oberfläche und kann optimal wirken.

    Beim Reinigungsmittel sollte man darauf achten, dass es möglichst säurefrei und somit materialschonend ist. Denn säurehaltige Felgenreiniger (pH-Wert zwischen 1 und 5) greifen bei längerer Einwirkzeit die Oberfläche der Felge an, wodurch sie insbesondere für glänzende Materialien, zum Beispiel Chromfelgen oder glanzpolierte Felgen, ungeeignet sind.

    Felge wird mit Kärcher Hochdruckreiniger abgespült

    2. Felge abspülen und groben Schmutz entfernen

    Im nächsten Schritt das Reinigungsmittel mit dem Hochdruckreiniger (Flachstrahl), einem Akku-Mitteldruckreiniger oder ganz klassisch mit einem Eimer lauwarmem Wasser und einem Schwamm von den Felgen lösen. Bei der Reinigung von Hand sollte man Schutzhandschuhe tragen, damit die Haut nicht mit dem Schmutz in Kontakt kommt.

    Wer kein Reinigungsmittel einsetzt, kann die Felge auf diese Weise vorreinigen, also von oberflächlichen Verschmutzungen befreien und für die gründliche Reinigung vorbereiten.

    Radkasten am Auto wird mit variablem Düsengelenk und Kärcher Hochdruckreiniger gereinigt

    3. Radkästen reinigen

    Bei der Gelegenheit kann man gleich noch die Radkästen am Auto reinigen, am besten mit dem Hochdruckreiniger und der Flachstrahldüse. Tipp: Schwer zugängliche Stellen können mit Hilfe eines variablen Düsengelenks noch einfacher mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

    Felge wird mit Kärcher Felgenwaschbürste gereinigt

    4. Felge gründlich reinigen

    Nun geht es an die gründliche Felgenreinigung: Oftmals bleiben trotz Reinigungsmittel und Vorreinigung noch hartnäckige Verschmutzungen auf der Felge zurück, besonders in schmalen Zwischenräumen. Diese lassen sich mit einer Felgenwaschbürste effektiv reinigen. Für besonders enge Stellen eignet sich auch eine weiche alte Zahnbürste oder ein weicher Pinsel.

    Sollten sich die Rückstände auf diese Weise nicht vollständig lösen lassen, kann noch einmal Reinigungsmittel eingesetzt werden: auftragen, einwirken lassen und mit klarem Wasser gründlich abspülen.

    Anschließend Felge trocknen lassen oder mit einem Ledertuch trocken reiben. Letzteres empfiehlt sich insbesondere bei Chromfelgen und schwarzen Felgen, da auf ihnen Wasserflecken stärker auffallen.

    Felge wird mit Ledertuch abgetrocknet

    Achtung: Vorschriften beachten

    Die Felgenreinigung ist in der Regel nur dort erlaubt, wo auch das Auto gewaschen werden darf. Unbedenklich geht das auf einem Waschplatz, in der SB-Waschbox oder der Waschanlage. Dabei sollte man jedoch auf die in der Anlage angebotenen Felgenreiniger zurückgreifen, da der Einsatz fremder Reinigungsmittel meist nicht gestattet ist. Ob auf privaten Grundstücken gereinigt werden darf, hängt von den jeweiligen Regelungen der Stadt oder Gemeinde ab.

    Tipp: Felgen und Autoreifen sollte man immer separat vom Rest des Autos säubern. Denn Straßenschmutz und kleine Steine, die im Profil der Reifen stecken können, sowie hartnäckige Ablagerungen an den Felgen können die Lackierung des Fahrzeugs beschädigen – zum Beispiel wenn mit derselben Waschbürste Karosserie und Räder gereinigt werden.

    Häufig gestellte Fragen

    Eimer mit Hausmittel und Schwamm vor einer Felge
    Felge wird mit Hausmittel und Mikrofasertuch geputzt

    Tipp

    Bevor ein Hausmittel oder ein neues Reinigungsmittel an der Felge angewendet wird, sollte es vorab immer an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

    Wie reinigt man am besten Chromfelgen?

    Mit der Zeit kann es passieren, dass Chromfelgen nicht mehr glänzen, sondern stumpf werden. Um Bremsstaub und Flugrost zu entfernen, kann man aber oftmals nicht auf handelsübliche Felgenreiniger zurückgreifen, da die enthaltene Säure die empfindliche Chromoberfläche beschädigen kann. Stattdessen sollte man auf schonende Reinigungsmittel setzen, zum Beispiel Wasser und Seife. Als Hausmittel eignet sich zudem Natron: drei Esslöffel Natron in eine Schüssel geben, unter ständigem Rühren etwas Wasser dazugeben, bis eine Paste entsteht. Mit Hilfe eines weichen Tuchs die Paste nun mit kreisenden Bewegungen über die Felge reiben, bis sich alle Ablagerungen gelöst haben. Im Handel gibt es aber auch Felgenreiniger, die speziell für Chrom entwickelt wurden und Verschmutzungen wirksam lösen.

    Neben der Reinigung sollte man Chrom regelmäßig polieren, damit es seinen Glanz und damit die typische Optik behält.

    Tutorial: Felgen reinigen

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