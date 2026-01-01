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    Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18 Premium Battery Set | Kärcher

    Sale
    Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and various nozzles on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 6-18 Premium Battery Set

    Artikelnummer: 1.328-521.0

    • Druckreiniger mit integriertem Wassertank (12 l), Mitteldruck (24 bar)
    • 18-V-Akkuplattform, max. 12 min Laufzeit, fahrbarer Wassertrolley
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Flachstrahldüse, kurzes und langes Strahlrohr