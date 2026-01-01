Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18 Premium Battery Set | Kärcher

Kompakt, mobil und unabhängig vom Strom- oder Wasseranschluss reinigen – der Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium ist ideal für die schnelle Zwischenreinigung unterwegs oder rund ums Haus. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Fahrräder, Camping- oder Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Der 12 Liter fassende Wasser Trolley mit ausziehbarem Teleskopgriff dient als fahrbarer Unterbau für den Akku-Mitteldruckreiniger. Ist ein Wasseranschluss vorhanden, lässt sich das Gerät auch ohne Tank betreiben. Mit einem separat erhältlichen Ansaugschlauch kann Wasser aus Brunnen, Eimern oder natürlichen Gewässern genutzt werden. Druckpistole und Strahlrohr lassen sich zum Transport am Tank fixieren. Das umfangreiche Zubehörangebot macht den OC 6-18 Premium noch vielseitiger: So sind beispielsweise eine Schaumdüse oder eine Waschbürste separat erhältlich. Der Wechselakku ist im Lieferumfang enthalten und kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt mit Real Time Technology die verbleibende Kapazität an. Mit Home & Garden App für praktische Tipps zum Gerät und zur Anwendung.

Autarke und mobile Reinigung Der 12 Liter fassende Wasser Trolley ermöglicht unabhängige Reinigung unterwegs. Das Wasser reicht für 3 bis 5 stärker verschmutzte Fahrräder oder mehrere Objekte wie z.B. Garten-/Campingstühle. Der Tank kann an jedem Wasserhahn befüllt werden und ist dank Schraubverschluss auslaufsicher. Unabhängig vom Stromanschluss dank Akkutechnologie (Akku separat erhältlich). Optimale Mobilität dank Rädern und ergonomischer Griffhöhe. Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben. Große Räder für den sicheren und komfortablen Transport auf unwegsamem Gelände oder auf Gartenwegen. Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät Schlauch, Pistole und Strahlrohr lassen sich einfach, platzsparend und sicher am Gerät verstauen. Das Zubehörfach an der Rückseite des Wasser Trolley bietet Platz für weitere Zubehöre. Alle Zubehöre sind auch unterwegs jederzeit griffbereit. Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck Bis zu 24 bar Wasserdruck für die effiziente und gründliche Reinigung zwischendurch. Reinigt auch sensible Oberflächen sicher und zuverlässig. 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten) Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.