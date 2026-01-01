Felgenwaschbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-234.0Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
422 x 80 x 101
Gewicht (kg)
0.3
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Anwendungsgebiete