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    Felgenwaschbürste | Kärcher

    Kärcher wheel washing brush with yellow handle and black bristles, isolated on a white background.

    Felgenwaschbürste

    Artikelnummer: 2.643-234.0

    Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.