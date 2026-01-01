WB 60 Weiche Waschbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-233.0Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
270 x 261 x 177
Gewicht (kg)
0.3
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Anwendungsgebiete