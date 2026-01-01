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    WB 60 Weiche Waschbürste | Kärcher

    Kärcher wash brush with yellow handle and white bristles, designed for cleaning surfaces.

    WB 60 Weiche Waschbürste

    Artikelnummer: 2.643-233.0

    Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.