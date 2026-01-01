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    Felgenreiniger Premium RM 667 | Kärcher

    Kärcher rim cleaner bottle with black spray nozzle, featuring "Bring Back the Wow" text and a wheel image on the label.

    Felgenreiniger Premium RM 667

    Artikelnummer: 6.296-048.0

    Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.