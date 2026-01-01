Felgenreiniger Premium RM 667 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-048.0Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 100 x 245
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete