Variogelenk | Kärcher

Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel Rollläden, Autodächer oder Wintergärten. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder zwischen Strahlrohrverlängerung und Zubehör. Das Variogelenk erlaubt ergonomisches Reinigen.

Stufenlos verstellbares Gelenk um 180° Deutliche Arbeitserleichterung. Variogelenk Bequeme Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. Flexibel drehbar um 180° Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.