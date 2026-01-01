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    Variogelenk | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessory with black body and yellow lever on a white background.

    Variogelenk

    Artikelnummer: 2.640-733.0

    Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.