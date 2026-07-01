Warum sollte man regelmäßig das Auto waschen?
Egal ob Liebhaberstück oder Gebrauchsgegenstand: Ein Auto sollte man in regelmäßigen Abständen waschen. Denn zu jeder Jahreszeit setzt sich spezieller Schmutz auf der Karosserie und den Felgen ab – sei es Streusalz im Winter, Blütenpollen im Frühjahr, Insekten im Sommer oder Laub im Herbst. Werden diese Verschmutzungen nicht entfernt, können sie langfristig zu Schäden am Lack führen. Eine regelmäßige Reinigung lässt das Auto somit nicht nur in neuem Glanz erstrahlen, sondern erhält auch noch dessen Wert. Mit den folgenden Tipps wird der Pkw schnell wieder sauber.