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    Wachspolitur RM 660 | Kärcher

    Kärcher polish and wax bottle with black cap, featuring a car image and "Bring Back The Wow" text on the label.

    Wachspolitur RM 660

    Artikelnummer: 6.296-108.0

    Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.