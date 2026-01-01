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    WB 100 Rotierende Waschbürste | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with black and yellow casing, white bristles, and attachment connector.

    WB 100 Rotierende Waschbürste

    Artikelnummer: 2.643-236.0

    Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.