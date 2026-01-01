WB 100 Rotierende Waschbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-236.0Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
270 x 155 x 160
Gewicht (kg)
0.6
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Anwendungsgebiete