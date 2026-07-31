Autoshampoo-Konzentrat RM 562 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 6.295-843.0Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 240
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete