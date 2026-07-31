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    Autoshampoo-Konzentrat RM 562 | Kärcher

    Kärcher car shampoo concentrate bottle with black label, featuring a white car image and bold text "Bring Back the Wow."

    Autoshampoo-Konzentrat RM 562

    Artikelnummer: 6.295-843.0

    Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.