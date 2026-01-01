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    Ultra Foam Cleaner RM 615 | Kärcher

    Kärcher Ultra Foam Cleaner bottle with black label, featuring a white car image and text "Bring Back the Wow."

    Ultra Foam Cleaner RM 615

    Artikelnummer: 6.295-743.0

    Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.