Autoshampoo, 10L | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-671.0Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 200 x 305
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete