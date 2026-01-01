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    Autoshampoo, 10L | Kärcher

    Blue Kärcher car shampoo container with a label showing a white car and text "Bring Back the Wow."

    Autoshampoo, 10L

    Artikelnummer: 6.295-671.0

    Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.