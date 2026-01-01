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    Insektenentferner RM 618 | Kärcher

    Kärcher insect remover spray bottle with black and yellow label, featuring a car grille image.

    Insektenentferner RM 618

    Artikelnummer: 6.295-761.0

    Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.