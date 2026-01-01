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    Universalreiniger RM 555 | Kärcher

    Kärcher Universal Cleaner container with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Universalreiniger RM 555

    Artikelnummer: 6.295-357.0

    Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.