Universalreiniger RM 555 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-357.0Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Gewicht (kg)
5.2
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.4
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete