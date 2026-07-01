AUTOINNENREINIGUNG FÜR ZUHAUSE

Gut gerüstet: Die richtige Vorbereitung
Bevor es an die gründliche Innenreinigung geht, sollte man zunächst lose Gegenstände, Müll, Fußmatten und Teppiche aus dem Fahrzeug nehmen. Vor allem unter den Fußmatten sammelt sich mit der Zeit jede Menge loser Schmutz. Die Matten gut ausklopfen und beiseitelegen. Danach kann man sich schon einmal die nötigen Hilfsmittel wie Sauger, Putztücher und Reinigungsmittel in greifbarer Nähe bereitlegen. Viele Hersteller bieten für Sauger umfangreiche Zubehörsets für die Autoreinigung an, die Verlängerungsschläuche, extralange Fugendüsen, breite Autodüsen, Saugpinsel und Mikrofasertücher für glatte Oberflächen und Fenster umfassen.