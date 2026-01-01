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    Teppich- und Polsterreiniger RM 519 | Kärcher

    Kärcher Carpet & Upholstery Cleaner bottle with label showing cleaning scene and product features.

    Teppich- und Polsterreiniger RM 519

    Artikelnummer: 6.295-771.0

    Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnelltrocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.