Teppich- und Polsterreiniger RM 519 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-771.0Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnelltrocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 90 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete