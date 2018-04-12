Autoinnenreinigungsset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-304.0Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.
Menge (teilig)
6
Faserzusammensetzung Textil
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
560 x 230 x 130
Anwendungsgebiete