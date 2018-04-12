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    Autoinnenreinigungsset | Kärcher

    Kärcher vacuum accessories set including hose, yellow cloth, two brush nozzles, crevice tool, and wide nozzle.

    Autoinnenreinigungsset

    Artikelnummer: 2.863-304.0

    Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.