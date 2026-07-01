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    Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | Kärcher

    Kärcher cockpit care spray bottle with black and yellow label, featuring a car dashboard image.

    Cockpitpflege seidenmatt RM 652

    Artikelnummer: 6.296-107.0

    Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.