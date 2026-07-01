Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Innenraumreiniger RM 651 | Kärcher

    Kärcher interior cleaner spray bottle with black label and yellow text, featuring a trigger nozzle.

    Innenraumreiniger RM 651

    Artikelnummer: 6.296-106.0

    Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.