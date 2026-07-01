Innenraumreiniger RM 651 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 6.296-106.0Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 80 x 280
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete