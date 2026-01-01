FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-143.0Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
1.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
102 x 201 x 260
Anwendungsgebiete