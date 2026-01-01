WB 150 Powerbürste | Kärcher

Die WB 150 Powerbürst eignet sich ideal zum spritzfreien Reinigen von empfindlichen Flächen wie Fahrzeug- oder Motorradlacke, Glas, Wintergärten, Garagentore, Rollläden, Jalousien, Gartenmöbel, Fahrräder etc. Die innovative Waschbürste mit zwei rotierenden Flachstrahldüsen verbindet volle Power mit schonender Kraft. Denn der neue Flächenreiniger mit Soft-Waschbürste überzeugt durch seine effiziente Wirkweise aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck. Im Ergebnis bringt die Arbeit mit der Powerbürste eine deutliche Einsparung von Energie und Wasser - und zudem bis zu 30% Zeitersparnis. Die schnelle, effiziente und mühelose Reinigung durch Hochdruck in Verbindung mit einer Bürste sorgt so für noch mehr Sauberkeit in Haus und Garten. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck 30 % Zeitersparnis bei der Reinigung sowie Energie- und Wasserersparnis. Kompakte Form Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher oder kleiner Flächen. Rotierende Flachstrahldüse Erhöhte Reinigungsleistung. Schutzhaube Spritzfreie Reinigung. Weicher Bürstenkranz Schonende und sanfte Reinigung empfindlicher Flächen.