WB 150 Powerbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-237.0WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
392 x 222 x 211
Gewicht (kg)
0.7
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Anwendungsgebiete