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    WB 150 Powerbürste | Kärcher

    Kärcher yellow and black rotating wash brush with white bristles and a black handle.

    WB 150 Powerbürste

    Artikelnummer: 2.643-237.0

    WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.