Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Mobiler Reinigungswagen mit 2-fach Dosiereinheit und Schlauchtrommel, Edelstahl | Kärcher

    Stainless steel Kärcher hose reel cart with white wheels and a handle, featuring a hose connection and control lever.

    Mobiler Reinigungswagen mit 2-fach Dosiereinheit und Schlauchtrommel, Edelstahl

    Artikelnummer: 2.641-704.0

    Mobiler Reinigungswagen.
    Angebot anfordern