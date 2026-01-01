Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Handheld Cleaner OC Handheld Compact | Kärcher

    Kärcher handheld cleaner with a spray bottle and coiled hose attachment, set against a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2026

    Handheld Cleaner

    OC Handheld Compact

    Artikelnummer: 1.328-120.0

    • Handgehaltener Druckreiniger, Mitteldruck (15 bar)
    • Akkubetrieben, 10–30 min Laufzeit, Druckregulierung mit eco!-Modus, Faltgriff
    • 4-in-1 Multi Jet-Düse, Schaumdüse, Ansaugschlauch
    ¹⁾
    In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch durchschnittlich um 24 % und der Energieverbrauch durchschnittlich um 54 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.