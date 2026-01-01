Zubehörtasche Bike | Kärcher

Perfekt für die Fahrradreinigung: Mit den optimal auf die Anwendung mit Kärcher OC 3 und OC 4 Niederdruckreinigern abgestimmten Zubehören der Bike-Zubehörtasche können Fahrräder und Fahrrad-Equipment gründlich und schonend gereinigt werden. Das Multi Jet vereint 4 Strahlarten in einer einzigen Düse, bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf. Die speziell geformte Bürste mit weichen Borsten entfernt auch hartnäckigen Schmutz an schwer erreichbaren Stellen, ohne den Lack zu zerkratzen. Die Schaumdüse und das Natural Bike Cleaner Reinigungsmittel mit natürlichen Inhaltsstoffen lösen effektiv die am Fahrrad typischen Verschmutzungen und schonen gleichzeitig alle Komponenten. Das saugstarke Mikrofasertuch sorgt für den finalen Glanz. Zur ordentlichen Aufbewahrung der Zubehöre dient die mitgelieferte Tasche aus wasserabweisendem Textil, die auch Platz für weiteres kleines Zubehör bietet.

4-in-1 Multi Jet Vereint 4 Strahlarten (Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl) in einer einzigen Düse, bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf. Schaumdüse und Natural Bike Cleaner Natürliches Reinigungsmittel, löst effektiv die am Fahrrad typischen Verschmutzungen und schont gleichzeitig alle Komponenten. Anwendbar mit der Schaumdüse oder der Sprühflasche. Fahrradbürste Die speziell geformte Bürste mit weichen Borsten entfernt auch hartnäckigen Schmutz von schwer erreichbaren Stellen, ohne den Lack zu zerkratzen. Mikrofasertuch Weiches und saugstarkes Mikrofasertuch, um das Fahrrad nach der Reinigung zu polieren und Wasserflecken zu vermeiden. Zubehörtasche Aus wasserabweisendem Textil, das in der Waschmaschine gewaschen werden kann – ideal für unterwegs. Alle Zubehöre an einem Ort verstaut sowie extra Platz für weiteres Bike-Equipment. In Kombination mit dem Kärcher OC 4 kann die Tasche im leeren Wassertank verstaut werden.