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    Zubehörtasche Bike | Kärcher

    Kärcher cleaning kit with a black bag, grey cloth, brush, spray bottle, and various attachments.

    Zubehörtasche Bike

    Artikelnummer: 2.644-511.0

    Die ideale Ergänzung zu den Kärcher Niederdruckreinigern: Die Zubehörtasche Bike enthält praktische Zubehöre, die speziell für die Reinigung von Fahrrädern entwickelt wurden.