Zweiradreiniger RM 44 G | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-763.0Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 240
Gewicht (kg)
0.6
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete