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    Zweiradreiniger RM 44 G | Kärcher

    Kärcher bike cleaner spray bottle with black label featuring a motorcycle image and text "Bring Back the Wow."

    Zweiradreiniger RM 44 G

    Artikelnummer: 6.295-763.0

    Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.